Prefeitura alerta sobre importância de limpeza de terrenos em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena volta a alertar a população sobre a importância da limpeza de terrenos baldios. O objetivo é conscientizar os proprietários sobre os perigos gerados pela falta de manutenção, que vão desde problemas de saúde pública até prejuízos à segurança da população.

Conforme a Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), terrenos com acúmulo de lixo, entulho e vegetação alta tornam-se propícios para a fiscalização de políticas urbanas, como ratos, escorpiões e insetos transmissores de doenças, incluindo o Aedes Aegypti, mosquito responsável pela dengue , zika e chikungunya. Além disso, áreas mal cuidadas podem ser utilizadas para o descarte irregular de resíduos, agravando ainda mais os problemas.

Em caso de descumprimento, a Prefeitura poderá aplicar multas, conforme previsto no artigo nº 128 da Lei Municipal nº 48/01, que integra o Código de Posturas do Município de Vilhena. As deliberações serão registradas no cadastro dos terrenos. Segundo o Semplan, o valor das multas é calculado com base na Unidade Padrão Fiscal (UPF), sendo estipulado em 25 UPFs.

Além da multa, a Prefeitura também cobrará os custos pela limpeza do terreno, cujo valor será calculado com base na extensão quadrada (m²) da área. Para realizar denúncias, os moradores podem entrar em contato com a Semplan pelo número (69) 3321-4084.