Governo de Rondônia emite ordem de serviço para manutenção predial de escolas de Porto Velho e Guajará-Mirim

O governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) emitiu as ordens de serviço para manutenção predial preventiva e corretiva em diversas escolas estaduais, localizadas em comunidades indígenas e áreas ribeirinhas, no dia 4 de dezembro, nos municípios de Guajará-Mirim e Porto Velho. A execução dos serviços, que inclui o fornecimento de materiais, ferramentas e mão de obra, será realizada conforme as condições estabelecidas no Sistema de Registro de Preços (SRP), com base no Edital nº 340/2023/Supel-RO e na Ata de registro de preços nº 130/2024.

Os contratos são geridos pela Seduc, através da Gerência de Gestão e Controle de Contratos de Obras da Comissão de Infraesturtura (GGCO-Coinfra) e visam atender às demandas específicas das unidades escolares, como manutenção, conserto, conservação e reparo, promovendo melhorias na estrutura para beneficiar diretamente as comunidades atendidas.

Os contratos preveem a execução dos serviços nas escolas estaduais de ensino fundamental:

Guajará-Mirim: EIEEF 05 de Julho (Aldeia Ricardo Franco)

Guajará-Mirim: EIEEF Poscidônio Bastos (Aldeia Rio Negro Ocaia)

Guajará-Mirim: EIEEF Abraão Koop (Aldeia Santo André – Rio Pacaás Novos)

Guajará-Mirim: EIEEF Pedro Azzi (Aldeia Deolinda)

Guajará-Mirim: EIEEF Francisco José Lacerda (Aldeia Sotério)

Guajará-Mirim: EIEEF Paulo Saldanha Sobrinho (Aldeia Sagarana)

Porto Velho: EIEEF João Francisco Aruak

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as obras de manutenção reforçam o empenho do governo em promover um ambiente escolar eficiente e digno para todos, ressaltando que, os investimentos em infraestrutura são fundamentais para assegurar o acesso à educação.

A secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini salientou que, as ações são essenciais para garantir melhores condições de ensino e aprendizado. “Cada obra autorizada reflete o esforço da gestão estadual em oferecer um ambiente escolar acolhedor, respeitando as especificidades de cada comunidade atendida.”