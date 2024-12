CIMCERO certifica agroindústrias em Urupá com selo de inspeção

Na última sexta-feira (6), a Câmara Municipal de Urupá foi palco de um evento importante para a agroindústria local: a entrega oficial de certificados do Selo de Inspeção Municipal (SIM), promovida pelo Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia (CIMCERO) em parceria com a Prefeitura de Urupá.

Durante a cerimônia, foram entregues certificados para duas agroindústrias: a Frigo Viola, do produtor Davir Cardoso, e a Vitorlac, do produto Sérgio Moreira. A entrega dos selos foi celebrada como um marco para o desenvolvimento sustentável da região, unindo forças em prol da qualidade dos alimentos consumidos pela população.

Com a conquista dos selos, as agroindústrias estão aptas a comercializar seus produtos no comércio local, assim como a comercializar dentro dos municípios consorciados, e asseguram aos consumidores, que a fabricação de seus produtos atendem todas as exigências de higiene e padrão de qualidade em todas as fases: produção, manuseio, armazenagem, embalagens e transporte. Com esta ação de certificação e apoio às agroindústrias locais, Urupá reafirma seu compromisso com a segurança alimentar e o fortalecimento da produção local.

O evento contou com a presença de representantes da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), Secretaria Municipal de Agricultura (SEMINFRA), do presidente da Associação de Leite do município, além de agricultores e pecuaristas. Entre os apoiadores também estão: o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Divulgação

A mesa de honra foi composta por autoridades locais e representantes do CIMCERO. O prefeito de Urupá, Célio Lang, fez uma abertura calorosa do evento: "Hoje celebramos um passo importante para nossa cidade. O Selo SIM não é apenas um reconhecimento, mas uma garantia de que estamos promovendo alimentos seguros e de qualidade para nossa comunidade. Parabenizo as agroindústrias pela dedicação e empenho em atender aos padrões exigidos”.

A titular da Secretaria Executiva do CIMCERO, Maria Aparecida de Oliveira, falou do importante trabalho desenvolvido pelo prefeito Célio Lang, pela equipe do CIMCERO e agradeceu a cada parceiro. “O Selo SIM é uma conquista coletiva. Ele representa o esforço conjunto entre produtores e órgãos públicos para garantir que nossos alimentos sejam seguros. Estou muito feliz em ver o empenho das agroindústrias em buscar essa certificação”, salientou.

A coordenadora do Selo SIM CIMCERO, Shuellen Samasquini, fez uma apresentação sobre o SIM, explanando objetivos, metas e resultados. Ela expressou sua satisfação com os resultados alcançados: “Cada certificado entregue representa uma história de compromisso com a qualidade. Vamos continuar trabalhando juntos para fortalecer ainda mais nossa agroindústria."

ENGAJAMENTO

O vereador Eliel Marcos, representante da Câmara Municipal, destacou a importância da parceria entre os setores. "É gratificante ver o engajamento dos nossos produtores locais. Este selo é um símbolo de qualidade que fortalece nossa economia e traz confiança ao consumidor. Estamos aqui para apoiar essa iniciativa sempre que necessário."

Regimar Arrabal, veterinário da prefeitura, enfatizou o papel da fiscalização na segurança alimentar. "A entrega deste selo é fruto do trabalho árduo das equipes envolvidas na fiscalização e inspeção. É nosso dever garantir que os produtos alimentícios oferecidos à população sejam seguros e saudáveis”, explanou.