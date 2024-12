Jaru é avaliado com nota 100 pelo Ministério da Educação e recebe Selo Ouro em alfabetização

A educação pública do município de Jaru, segue sendo reconhecida pela excelência e qualidade. Desta vez, o município conquistou Ouro, na avaliação do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, instituído pelo Ministério da Educação – MEC, por meio do Decreto 12.191 de setembro de 2024.

A iniciativa do MEC, tem como objetivo o reconhecimento das iniciativas de gestão das secretarias de educação de todo o Brasil, na implementação de políticas públicas, programas e estratégias que garantam a alfabetização na idade certa, além de celebrar os resultados alcançados ao longo do ano.

Entre os critérios avaliados estão, o trabalho em conjunto, ações para o fortalecimento da alfabetização, formação de professores e gestores e investimentos em material didático. E, na avaliação, Jaru recebeu nota 100, pontuação máxima e garantiu o Ouro.

A secretária de educação, Professora Maria Emília do Rosário, ressaltou que a conquista reflete o compromisso e a dedicação da Prefeitura de Jaru com a educação pública. “Trabalhamos juntos, por um ensino de qualidade, pois a educação é a base para o desenvolvimento de todas as outras as áreas”, disse.