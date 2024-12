MPRO anuncia a entrega das novas sedes da Escola de Governo e da Promotoria de Justiça de Nova Mamoré

Em março de 2025, o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) dará um passo significativo rumo à modernização e à eficiência institucional com a entrega de duas obras de grande relevância: a nova sede da Escola Superior do Ministério Público (EMPRO) e a Promotoria de Justiça de Nova Mamoré. Esses novos espaços foram projetados para atender às demandas atuais e futuras, oferecendo infraestrutura de ponta para promover a excelência em suas atividades.

A nova sede da EMPRO, com construção iniciada em dezembro de 2022, destaca-se pela modernidade e conformidade com as normas reguladoras para Escolas de Governo. Com 2.464,93 m², o espaço trará inovação e conforto.

Recepção moderna, salas de aula multiuso, laboratórios de informática para 30 usuários, biblioteca e espaços destinados à interação e aprendizado. Estúdios para gravações e interpretação em Libras, camarim, vestiários e banheiros adaptados. Copa, elevador para até 12 pessoas e estacionamento planejado com 26 vagas (para carros, motos e bicicletas).

Agilidade e Conforto no Atendimento

Já a Promotoria de Justiça de Nova Mamoré, com obras iniciadas em outubro de 2023, terá 681,63 m² de área construída e foi projetada para otimizar o atendimento ao público e a rotina dos servidores.

Recepção acessível com banheiros públicos, auditório para 47 pessoas, sala de reunião com videoconferência e dois gabinetes de promotores. Cartórios, salas de triagem e ouvidoria, além de áreas específicas para assistentes e oficiais de diligência.

A estrutura também contará com banheiros adaptados, espaço técnico para equipamentos e estacionamento com vagas exclusivas para servidores e público. A nova Promotoria oferecerá uma experiência de atendimento mais eficiente e acolhedora à população de Nova Mamoré, fortalecendo a presença do MPRO na região.

Impacto Transformador

As entregas refletem o compromisso do MPRO em modernizar suas estruturas e aprimorar o atendimento à sociedade. Com projetos inovadores e espaços equipados, essas novas sedes representam um avanço significativo para a atuação do Ministério Público em Rondônia.