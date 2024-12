Ações de fiscalização de trânsito são realizadas em Parecis e Santa Luzia d’Oeste

Na garantia de proporcionar um trânsito mais seguro, o governo de Rondônia desempenha, diariamente, ações em conjunto com órgãos especializados. Os trabalhos das equipes de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) chegam em diversas localidades do estado, inclusive a Parecis e Santa Luzia d’Oeste, cidades que receberam as equipes na quarta-feira (4). Em uma ação coordenada pela Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), os servidores realizaram ronda prévia e abordagens à veículos, com o objetivo de fiscalizar os condutores e promover a segurança viária.

Através da DTFAT, a Coordenação de Operações de Trânsito elabora o planejamento para atender os municípios, trabalho desempenhado junto ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a atuação em todo o estado é fundamental para que os números de acidentes de trânsito sejam reduzidos, além de promover mais conscientização nas ruas das cidades.

Fiscalizações são necessárias para a garantia de um trânsito seguro

Maria Pereira, moradora de Alta Floresta d’Oeste, município que faz limite com Santa Luzia, também foi abordada na atividade. Pecuarista, precisa se deslocar rotineiramente às cidades vizinhas, por isso avaliou como importante o trabalho para reduzir sinistros de trânsito. “Sempre estou passando por aqui e acho de fundamental importância a fiscalização, porque isso nos passa mais segurança, pois evita sinistros.”

Em Parecis, os agentes e auxiliares de trânsitos realizaram ações de ronda ostensiva, com atividades de orientação e conscientização no trânsito. O diretor-geral Detran-RO, Sandro Rocha enfatizou que, “o Departamento tem como pilares: educação, engenharia e fiscalização, com o objetivo de reduzir sinistros, salvar vidas e proporcionar mais segurança no trânsito.”