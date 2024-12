Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente e Mudanças do Clima será realizada em Vilhena na próxima semana

Com o objetivo de promover a discussão, reflexão e formulação de propostas voltadas à proteção ambiental e ao enfrentamento das mudanças climáticas, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) realizará, em Vilhena, no dia 11 de dezembro, a partir das 8h, a primeira Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. O encontro ocorrerá no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A ação, que reunirá representantes de diversos municípios do Estado de Rondônia, contará com programação que incluirá palestras, mesa redonda e grupos de trabalho, com o intuito de fomentar o debate e consolidar propostas que possam orientar as políticas públicas intermunicipais.

Durante a conferência, serão abordados temas como a preservação dos recursos naturais, práticas de sustentabilidade, estratégias de mitigação dos impactos climáticos e ações conjuntas para adaptação às mudanças do clima.

O evento é aberto ao público e visa estimular a participação de todos os interessados em contribuir para o enfrentamento dos desafios climáticos e ambientais na região. As inscrições poderão ser realizadas através do Link para inscrição.