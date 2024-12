Profissionais de saúde participam de Roda de Conversa em Rolim de Moura

Na manhã desta quinta-feira (5), profissionais de saúde de Rolim de Moura, Espigão D’Oeste, Pimenta Bueno e Santa Luzia D’Oeste se reuniram na Estácio FSP para uma Roda de Conversa com o tema “Vivências diárias dos programas de residência em saúde”. O evento foi promovido pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) e do Programa de Residência do município, sob a coordenação da enfermeira Janaina Travassos, diretora da Vigilância em Saúde.

A atividade contou com a participação especial do Prof. Dr. Ricardo Burg Cecim, docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que trouxe reflexões sobre os desafios e aprendizados vivenciados nos programas de residência, contribuindo para enriquecer o debate entre os profissionais.

Segundo Janaina Travassos, “momentos como este são fundamentais para alinhar práticas, compartilhar experiências e fortalecer as ações de saúde pública em nossa região. A troca entre os municípios é um ganho coletivo para todos os profissionais envolvidos e, principalmente, para a população que recebe o atendimento.”

O evento reforça o compromisso da gestão municipal em promover a qualificação constante das equipes de saúde, valorizando a integração e a construção de saberes essenciais para os desafios diários da saúde pública.