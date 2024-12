Semed divulga cronograma para matrículas, rematrículas e transferências escolares da rede municipal de educação para 2025

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgou recentemente, o cronograma oficial do processo de matrículas, rematrículas e transferências escolares para o ano letivo de 2025. Os dados contemplam alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com prazos específicos para cada modalidade.

Com o objetivo de agilizar e facilitar o processo, algumas etapas foram informatizadas. Nessas situações, os responsáveis ​​deverão preencher um formulário eletrônico, disponível nos links indicados abaixo, nos respectivos dados, e aguardar o contato da Semed, que será realizado por ligação ou mensagem via WhatsApp.

Para os alunos da educação infantil, as rematrículas ocorrerão de 04/12 a 13/12, diretamente na unidade escolar. Já para as transferências e matrículas, os pais deverão procurar a escola entre os dias 17/12/2024 até 03/01/2025.

Para os alunos que irão cursar o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), algumas mudanças ocorreram no processo. Deste modo, para solicitar transferências ou realizar matrículas de alunos com deficiência ou transtornos, os responsáveis ​​deverão procurar a unidade de ensino entre os dias 17/12/2024 até 01/03/2025. Para os demais estudantes, o período será de 01/06/2025 a 14/01/2025.

Para os alunos da Educação Infantil com transtornos ou deficiência, formandos do Pré II, que deverão cursar o 1° ano do Ensino Fundamental as datas para as novas matrículas aconteceram de 17/12/2024 até 20/12/2024. Para os demais, as matrículas deverão ser realizadas através do link: https://bit.ly/reservasvha, das 08h do dia 15/01/2025 às 18h de 20/01/2025.

Para os novos alunos da Creche (crianças de 01 a 03 anos completos ou a completar até 31/03/2025), as matrículas deverão ocorrer de 10 a 24 de janeiro, pelo link https://bit.ly/crechevha. Mesmo os alunos das Creches I e II que constam na lista de espera vigente em 2024 deverão, obrigatoriamente, realizar um novo cadastro por meio do link.

A Semed orienta ainda que, para os alunos da Creche III que não foram atendidos em 2024 e já estão cadastrados na lista de espera, mas que deverão cursar obrigatoriamente o Pré I em 2025, os responsáveis ​​não precisarão realizar um novo cadastro. Nesse caso, a secretaria entrará em contato diretamente com os responsáveis ​​para orientar sobre o processo de matrícula.

Para alunos da Pré-escola (crianças de 04 a 05 anos completos ou a completar até 31/03/2025), consideradas por lei como ensino obrigatório, as inscrições deverão ocorrer através do link https://bit.ly/reservasvha de 11 /12 a 16/12.

Já os alunos do Ensino Fundamental (do 1° ao 5° ano), com transtornos, deficiência ou laudo médico, as inscrições deverão ocorrer presencialmente nas escolas de 17/01 a 21/01. Para os demais alunos, as inscrições deverão ocorrer de 22/01 a 27/01, através do link .