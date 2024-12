Em Cacoal, estudantes do IFRO realizam eleição do Grêmio Estudantil com urna eletrônica

Na última sexta-feira (29/11), o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), campus Cacoal, realizou a eleição para o Grêmio Estudantil utilizando urna eletrônica, disponibilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), por meio da 11ª Zona Eleitoral. A votação aconteceu na biblioteca do campus, das 8h às 16h, e contou com a participação de quase 600 eleitores, entre estudantes, professores e servidores.

A eleição foi conduzida por uma comissão eleitoral formada por alunas e alunos dos cursos profissionalizantes do instituto, que assumiram os trabalhos da seção eleitoral. A equipe incluiu Alef Andrade, Letícia Silva, Brian Justin, Breno Dantas, Joel Neto, Calyane Anary, Evellyn Souza e Mateus Pereira, com o apoio do servidor do IFRO, Helson Ferreira.

Duas chapas disputaram a diretoria do Grêmio Estudantil: Partenom (número 45) e Apogeu (número 44), que se sagrou como vencedora com 309 votos, contra 22 da chapa concorrente.

A iniciativa proporcionou aos estudantes uma experiência prática com o sistema de votação eletrônica, reforçando o compromisso com a tecnologia e a transparência no processo eleitoral.

A juíza eleitoral Anita Belém parabenizou os estudantes pela organização do evento, destacando que iniciativas como essa promovem a consciência cidadã e incentivam o desenvolvimento democrático. “Essa parceria foi uma oportunidade de mostrar às novas gerações a segurança e a transparência do processo eletrônico de votação, fortalecendo o exercício da cidadania desde cedo”, ressaltou.