Deputado Alex Redano prestigia lançamento de pedra fundamental da Escola do Sesi em Ariquemes

O deputado Alex Redano (Republicanos), prestigiou na manhã da última segunda-feira, 02, o lançamento da pedra fundamental para a construção da Escola do SESI em Ariquemes. A Escola SESI de Referência de Ariquemes faz parte de uma estratégia nacional da Confederação Nacional da Indústria (CNI), para modernizar e ampliar o acesso à educação de qualidade, especialmente voltada para a formação de jovens que possam atender às demandas do setor produtivo.

O deputado Alex Redano falou da importância dessa escola em Ariquemes. “A cidade de Ariquemes é referência, por ser a cidade polo no vale do Jamari e isso impactará diretamente na Educação da população. Temos certeza de que com a chegada dessa escola, todos os municípios do Vale do Jamari serão beneficiados”. Frisou o deputado.

Entre os destaques do projeto está a sustentabilidade, a escola deve contar com soluções arquitetônicas e tecnológicas que promovam eficiência energética e ambiental, em linha com tendências globais de infraestrutura sustentável. A infraestrutura será projetada para permitir a implementação de metodologias ativas e modernas de ensino, como o uso intensivo de tecnologia e integração entre disciplinas.

Além do impacto direto na formação dos alunos, o auditório e a biblioteca podem ser usados para atividades culturais e eventos que beneficiarão toda a comunidade local. A previsão de atendimento a 800 alunos reflete o compromisso de ampliar o acesso à educação básica de excelência, com foco em inovação e empregabilidade. A escola também reforça a presença do SESI como protagonista no desenvolvimento da educação no Estado de Rondônia.