Mais de 600 famílias de agricultores são beneficiadas com ação do Incra para regularização fundiária

Esta semana a ação Incra Itinerante está em Vilhena realizando mais uma etapa para a regularização fundiária no município. A ação é resultado da parceria entre o Instituto de Regularização Fundiária (Incra) e a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

Conforme o chefe da Divisão de Ordenamento Fundiário do Incra/RO, Antônio Heller dos Santos, estão sendo atendidos agricultores de três áreas distintas que totalizam mais de 600 famílias. A ação beneficiará os produtores dos lotes Bianco, 63 e 68. Os atendimentos estão acontecendo em duas frentes, uma delas na Piscicultura Santa Fé, no Lote Bianco, a outra na sede da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

De acordo com relato do representante do Incra, já foi feito o georreferenciamento das três áreas e a ação desta semana tem como foco a realização do cadastro e instrução dos processos que serão encaminhados para Brasília para transferência dos cargos.

“A gente sabe que a ocupação nessas áreas é muito antiga, de cerca de 30 anos. Mas sempre se discutiu a questão da validade ou não desses documentos antigos. A gente busca resolver essas questões. Já resolvemos o Cooperfrutos, estamos resolvendo esses três lotes esta semana e temos a expectativa de, ainda esta semana, conseguirmos liberar mais dois lotes”, explicou Heller.

O Secretário Municipal de Agricultura, Gilvaneo da Veiga, destacou a relevância da ação que proporciona ao produtor, dentre tantos benefícios, a segurança jurídica de ter em mãos o título do seu imóvel. “Nós vemos com bons olhos esse trabalho que o Incra está fazendo, e desde o início da gestão atual, essa parceria foi realmente inovadora em Vilhena e trouxe grandes frutos para o município e para o produtor, que terá portas abertas com o título em mãos , proporcionando melhorias na propriedade e na qualidade de vida de sua família”, ponderou.