Izalci critica prioridades do governo Lula e alerta para crise econômica

O senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou o governo federal pelos gastos com eventos culturais em um momento que, segundo ele, exige ajustes fiscais rigorosos. O parlamentar destacou que a elevação da taxa Selic para 11,85% ao ano, anunciada pelo Banco Central, reflete o esforço para conter a inflação. Contudo, de acordo com o senador, o Executivo ignora recomendações de austeridade e prioriza despesas que comprometem a estabilidade econômica do país.

— Não vou nem falar aqui do "Janjapalooza", do novo avião do presidente Lula, dessas coisas que essa turma, eu não sei em que mundo vive. O Brasil precisa de cortes urgentes, de fazer o dever de casa, porque essa conta, a gente sabe quem vai pagar, é o povo. A inflação acumulada já rompeu o teto da meta para 2024, com projeções alarmantes que indicam um futuro de mais juros e menos crescimento — afirmou.

O parlamentar citou um artigo do jornal norte-americanoThe Wall Street Journal que faz duras críticas à gestão do presidente Lula. Segundo Izalci, o jornal acusa o governo brasileiro de "promover um ambiente econômico hostil e de se alinhar a regimes autoritários na América Latina". Ainda de acordo com o senador, o artigo afirma que as políticas do governo "configuram uma ameaça global", provocando aumento da pobreza e declínio econômico no Brasil.

— O artigo faz uma análise profunda e implacável da gestão petista, apontando para um cenário de desordem econômica, incompetência administrativa e autoritarismo disfarçado de democracia. Enquanto Lula tenta vender ao mundo a narrativa de que seu governo é voltado para os pobres, o Brasil está mergulhado em uma crise fiscal, inflação em alta e fuga de investimentos, tudo em consequência direta das políticas desastrosas do PT. O artigo não poupa palavras ao descrever Lula como um dos principais responsáveis pelo colapso das economias da América Latina — enfatizou.