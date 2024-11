Confúcio aponta má distribuição do Fundo Partidário nas eleições

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) criticou o critério de distribuição do Fundo Partidário, especialmente nas últimas eleições para o cargo de vereador no país. Em discurso no Plenário na terça-feira (26), o parlamentar considerou que muitos candidatos a essas cadeiras, inclusive as mulheres, ficaram à margem desses financiamentos.

— Fizeram campanhas pobres, pequenas, campanhas com recursos próprios muitos deles, e o que a gente pôde observar é que o Fundo Eleitoral não resolveu o problema do ‘caixa dois’. Muita gente saiu catando dinheiro na rua, […] dinheiro sem prestar conta, dinheiro ilegal, inclusive, porque não tinha outro jeito, [outros] até pegando dinheiro emprestado para fazer as suas campanhas.

Para Confúcio, o critério da distribuição desses recursos deveria ser de responsabilidade dos presidentes dos partidos nos estados.

— Não digo que eles estão excluindo os vereadores, mas o dinheiro não dava, o dinheiro era muito pouco e não dava para distribuir. Eu mandava lá para um vereador R$ 1 mil, R$ 2 mil para fazer campanha e poucos foram aqueles que tiveram R$ 20 mil, R$ 30 mil de fundo em Rondônia, muito poucos candidatos — relatou o senador.