Bittar diz que Bolsonaro não planejou golpe

Em pronunciamento nesta terça-feira (26), o senador Marcio Bittar (União-AC) afirmou que a tentativa de golpe de Estado que teria sido articulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados é na verdade uma narrativa criada por políticos de esquerda. Segundo Bittar, o ex-presidente incomoda a esquerda e está sendo perseguido para que saia da vida pública. Bolsonaro e integrantes de seu governo (2019-2022) foram indicados pela Polícia Federal na semana passada sob a acusação de tentativa de golpe de Estado.

— O presidente Bolsonaro já foi acusado de importunar baleia e de tentativa de golpe com senhoras de Bíblia na mão, com estilingues e batom, que foram as armas encontradas no dia 8 de janeiro [de 2023], e, agora, do golpe de 5ª série, com homens de preto — cinco pessoas —, frustrado pela ausência de táxi. E [a acusação] ainda inocenta o presidente Bolsonaro, na medida em que, dentre as gravações soltas, escolhidas para serem soltas, aparece uma em que um deles diz que sugeriram ao presidente trocar um ministro, e ele disse: "Não, não farei isso, porque vão dizer que eu estou fazendo isso para dar um golpe". Quer dizer, a própria narrativa do golpe, dentro do golpe, é que se supunha, inclusive, tirar o próprio presidente Bolsonaro.

8 de janeiro

Marcio Bittar também criticou o posicionamento de políticos de esquerda contra a anistia aos presos pela invasão das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

— Eu acho incrível quando eu escuto parlamentares do PT, do PCdoB, da esquerda de forma geral, falarem de democracia. A hipocrisia não tem limite. Eles foram anistiados, mas tudo o que não querem é que o Congresso Nacional exerça o seu papel e o seu direito de fazer outra anistia, porque esta não será a primeira. Em 18 de abril de 1945, o Decreto-Lei de Anistia foi assinado por Getúlio Vargas, permitindo a libertação dos últimos 600 presos políticos da ditadura do Estado Novo. (...) Em 28 de agosto de 1979, o presidente Figueiredo sanciona uma lei e, com isso, políticos e intelectuais exilados puderam voltar ao país, e profissionais puderam reaver seus postos de trabalho. A anistia beneficiou imediatamente 100 presos políticos, 150 banidos, e cerca de 2 mil brasileiros puderam voltar ao país. (...) Essas pessoas pegaram em armas para subverter e tomar o Estado brasileiro numa revolução de esquerda comunista.