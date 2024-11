Sucesso da feira da liquidação e mega feirão da habitação é celebrado por Jean Mendonça

O deputado Jean Mendonça (PLelogiou a realização da Feira da Liquidação e do Mega Feirão da Habitação, que ocorreram nos dias 09 e 10 de novembro, promovidos pela ACIPB e pela Associação Empresarial e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Ele parabenizou os organizadores, empresários e empreendedores. Jean Mendonça liberou recursos que garantiram a estrutura necessária para o evento, que foi montado no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima.

O evento atraiu uma grande quantidade de consumidores, que puderam usufruir de ofertas de até 70% de desconto em produtos de diferentes segmentos, como moda, calçados e alimentação. O presidente da ACIPB e da CDL, Edimar Cosmo, comemorou o sucesso de vendas, afirmando que o objetivo foi incentivar o consumo nas empresas da cidade, beneficiando não apenas os empreendedores locais, mas também os clientes de Pimenta Bueno e das cidades vizinhas. “Agradecemos a todos os empresários que aderiram a essa iniciativa, e especialmente ao deputado Jean Mendonça pela parceria e apoio,” declarou Cosmo.

O Mega Feirão da Habitação também teve grande destaque, com a participação de instituições financeiras, lojas de materiais de construção e imobiliárias. Edimar Cosmo enfatizou a importância das parcerias, como a do Sicoob Credip, que não apenas apoiaram o evento, mas também estiveram presentes durante as atividades. “Em Pimenta Bueno, trabalhamos com parcerias que beneficiam os empresários e os consumidores,” concluiu o presidente, ressaltando o sucesso do evento e o volume positivo de vendas que ocorreu durante os dois dias.