Prefeitura avança com obras de pavimentação nos bairros Habitar Brasil e Alto Alegre

Trabalhando para a infraestrutura e melhorias de vias urbanas, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), está ampliando as ações de pavimentação de ruas em bairros da cidade. Nas últimas semanas, o serviço de pavimentação contemplou os bairros Jardim dos Migrantes (1º distrito), além do Primavera, Habitar Brasil e Alto Alegre, no 2º distrito.

Dando continuidade aos trabalhos, a equipe da Semosp, após concluir o serviço de pavimentação no bairro Primavera ampliou as ações para trechos das ruas Liberdade, Prosperidade e rua Fortuna, no bairro Habitar Brasil.

Na terça-feira (12), a equipe de pavimentação da Semosp iniciou os trabalhos de imprimação em toda a extensão das ruas Martinica e Mônaco, no bairro Alto Alegre. Após processo de salgamento, nesta quarta-feira (13), foi realizada a aplicação da capa asfáltica na via.

Outro trecho de rua beneficiado pela ação de infraestrutura, no bairro, será a rua Padre Franco, que dá acesso à Chácara da Eucatur. A via, que está em fase de preparação da base, será pavimentada a partir da avenida Governador Jorge Teixeira (K-5), até o final do loteamento. As fazem parte do Programa Poeira Zero, do município que nos últimos três anos já asfaltou mais 140 quilômetros de ruas em Ji-Paraná.