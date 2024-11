Conhecido pelo cultivo de grãos, Cone Sul de Rondônia prospera com produção de café

Depois de se consolidar em municípios da região do Rio Machado, Zona da Mata, Vale do Guaporé e Central de Rondônia como cultura sustentável e lucrativa, a produção de café avança no Cone Sul do estado. O plantio é motivado pelos incentivos do governo de Rondônia e pela transformação que a cafeicultura tem feito na vida dos agricultores familiares, gerando mais renda para fortalecer a economia do estado.

Rondônia tem cafés premiados nacionalmente e selo de Indicação Geográfica (IG), concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), como referência em produção de café. A cultura tem avançado no estado, alcançando inclusive, o sul do estado, onde o café tinha uma produção mais tímida. Os dados apontam que a região do Cone Sul, já conhecida pela produção de grãos, especialmente soja, milho e algodão, agora está prosperando também, na cafeicultura.

Os municípios de Vilhena, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste compõem a região.

Foram destinadas 222.040 mudas de café clonal ao Cone Sul

O impulsionamento da expansão da lavoura cafeeira no Cone Sul tem sido fortalecido pelo governo de Rondônia por meio do programa Plante Mais. Conforme balanço realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), foram destinadas, de 2019 a 2024, 222.040 mudas de café clonal, gratuitamente, pelo governo do estado à região. As mudas, geneticamente modificadas, têm capacidade para até 120 sacas por hectares, um salto na produção.

A área de cultivo se fortaleceu no Cone Sul, comprovando o interesse dos produtores pela cafeicultura, chegando a 210 hectares em 2023, um incremento em relação a 2020, quando estava presente em 194 hectares. A colheita também tem prosperado, com a produção de 9.766 sacas de café em 2023. Já em 2020, era de 7.916.

MAIS PRESENTE

Chupinguaia é um dos principais produtores de café do Cone Sul

MAIS SUSTENTÁVEL

O Plante Mais é um programa desenvolvido no âmbito da Seagri e executado junto aos produtores pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), onde agricultores rurais recebem mudas clonais de café, gratuitamente, e assistência técnica. O titular da Seagri, Luiz Paulo, explica que o café transformou-se em uma cultura muito vantajosa para agricultura familiar, pois com poucos hectares, é possível ter uma grande produção.

‘‘É um plantio realizado em harmonia com o meio ambiente, e valorizado pelo mercado consumidor, uma vez que, a saca do café produzido em Rondônia, conhecido como robustas amazônicos, tem rendido cada vez mais. O café do nosso estado é uma combinação perfeita de sustentabilidade e alta qualidade’’, aponta o secretário.

MAIS LUCRATIVO

O preço pago ao produtor por saca de 60 kg de café, medido em novembro, é em média R$ 1,2 mil, segundo a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).