Campeonato de Pesca Esportiva “Gigantes de Rondônia” fortalece turismo e valorização ambiental

O Campeonato de Pesca Esportiva “Gigantes de Rondônia” aconteceu ao longo de quatro etapas em outubro e novembro de 2024, percorrendo as cidades de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Pimenteiras do Oeste e Guajará-Mirim. Em cada local, o evento, promovido pelo governo de Rondônia, reuniu pescadores esportivos e amantes da natureza em uma competição que valorizou a preservação ambiental e o turismo. Com mais de mil participantes distribuídos em equipes, o Campeonato atraiu milhares de visitantes e movimentou as economias locais, com o grande fluxo de turistas e espectadores.

Organizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Superintendência Estadual de Turismo (Setur), o evento foi pensado para incentivar o turismo sustentável e promover a integração regional. Além das competições, o campeonato incluiu atividades de conscientização ambiental e exposições culturais, reforçando o empenho do governo com o desenvolvimento de um turismo que respeite e valorize os recursos naturais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enalteceu o sucesso do campeonato. “O ‘Gigantes de Rondônia’ é uma vitrine do que o estado tem de melhor, unindo esporte, preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Cada cidade foi beneficiada com o fluxo turístico, gerando impactos significativos no comércio local. Esse é um projeto que reforça o trabalho desenvolvido pela gestão estadual para fazer de Rondônia, um destino turístico referência.”

ENCERRAMENTO NA FRONTEIRA

A última etapa do circuito, realizada nos dias 2 e 3 de novembro em Guajará-Mirim, trouxe uma emocionante disputa entre equipes. Na classificação final, a equipe Mandí, de Guajará-Mirim, ficou em 1° lugar com 1.722 pontos, seguida pelas equipes de Nova Mamoré: ‘Fazenda 2 Irmãos’, em 2° lugar com 1.632 pontos, e ‘Agora Eu Pego’, que garantiu a 3ª colocação, com 1.320 pontos. O evento marcou o encerramento da temporada com um grande público acompanhando a premiação, que incluiu troféus e embarcações.

O superintendente da Setur, Gilvan Pereira, destacou a satisfação com os resultados da competição. “O ‘Gigantes de Rondônia’ superou nossas expectativas em cada etapa, com alta adesão das equipes e uma presença de público extraordinária. O campeonato reforça o potencial de Rondônia como destino turístico, promovendo o nome do estado e a importância da preservação ambiental.”