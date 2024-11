Governo de Rondônia entrega Atestado de Desativação de Lixão na gestão sustentável de resíduos em Ariquemes

Para reforçar o compromisso em aliar a destinação adequada de resíduos sólidos e o desenvolvimento sustentável, o governo de Rondônia entregou ao município de Ariquemes, na quarta-feira (13), o primeiro Atestado de Desativação de Lixão do Estado, na quarta-feira (13). A cerimônia de entrega ocorreu durante o 1º Seminário Intermunicipal de Gestão de Resíduos, promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia (Cisan Central-RO), em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam). O ato registra um avanço para gestão ambiental no que tange ao engajamento de Ariquemes com a destinação adequada de resíduos sólidos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a entrega do primeiro atestado é um marco e reafirma o compromisso com a sustentabilidade e a saúde pública. “Este atestado não é apenas um documento, mas sim uma prova de que estamos avançando no cuidado com o meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida da população,”.

Durante a solenidade, Ariquemes recebeu o atestado de desativação, primeira etapa para o gerenciamento de áreas contaminadas completa de seu lixão, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Este avanço traz inúmeros benefícios à população e ao meio ambiente, reduzindo impactos ecológicos e promovendo melhores condições de saúde pública. Com a implementação de um sistema sustentável de tratamento e coleta seletiva de resíduos, o município se torna um exemplo aos demais municípios de Rondônia, mostrando trabalhos voltados à sustentabilidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a entrega do primeiro atestado é um marco histórico e reafirma o compromisso com a sustentabilidade e a saúde pública. “Este atestado é um documento, uma prova de que estamos avançando no cuidado com o meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida da nossa população. Queremos ver mais cidades seguindo esse exemplo, e o governo está investindo em projetos sustentáveis para conduzirmos um trabalho de excelência junto às parcerias dedicadas a um estado mais limpo e responsável”, salientou.

Este avanço traz inúmeros benefícios à população e ao meio ambiente

De acordo com o engenheiro Ambiental da Sedam, João Paulo Papaleo Costa Moreira, ao entregar o atestado, o órgão reforça a missão de firmar os municípios na transição para modelos de gestão de resíduos mais eficientes e ambientalmente corretos. Este é o caminho que vislumbramos para promover um estado mais limpo, saudável e sustentável às próximas gerações. Estamos dando um passo importante para fortalecer a conscientização ambiental, em todo o estado, incentivando os municípios a adotarem práticas que respeitem e preservem o meio ambiente”, destacou.

A diretora Executiva da Sedam, Ana Gabriela Rover, ressaltou que, o ato apresenta uma política de resíduos sólidos sustentável, segura e em sintonia com as diretrizes nacionais de preservação ambiental. “Estamos determinados a apoiar os municípios que queiram avançar nesse processo, oferecendo orientação técnica para que a desativação dos lixões se torne uma realidade em todo o estado. Ariquemes deu um passo exemplar, mostrando que, com esforço e compromisso, é possível promover mudanças”, afirmou.