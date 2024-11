Obras de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica são executas no distrito de Vila Marcão

O governo de Rondônia está investindo na infraestrutura das estradas estaduais e urbana, garantindo ruas em boas condições de trafegabilidade e um visual modernizado, que impulsiona o crescimento e desenvolvimento das cidades. No distrito de Vila Marcão, localizado no município de Alta Floresta d’Oeste, na Zona da Mata, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), tem executado obras de drenagem, terraplanagem, construção de base e pavimentação asfáltica.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou o empenho do governo com as melhorias em infraestrutura e serviços essenciais em todas as regiões do estado. “O distrito de Vila Marcão é um exemplo do trabalho desenvolvido pela gestão estadual para promover desenvolvimento sustentável. As obras realizadas na Vila Marcão impactam diretamente na acessibilidade dos moradores, oferecendo melhores condições de trafegabilidade em todos os setores.”

De acordo com o responsável pelas obras na região, Rogério Nicácio, os trabalhos estão bem adiantados. “São aproximadamente 1.500 metros de nova pavimentação asfáltica na região de Vila Marcão. Além disso, no perímetro urbano do distrito foram concluídas a rotatória e toda a drenagem superficial e profunda com pintura”, explicou.

Diretora da UBS e moradora da Vila Marcão, Isabel Cardoso, ressalta acerca das melhorias

A diretora da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Marcão, Isabel Cardoso, ressaltou as melhorias no atendimento de saúde no distrito. “Tudo melhorou com o asfalto, tanto nas estradas quanto No distrito. o socorro chega muito mais rápido. Antes, uma ambulância de Alta Floresta levava entre 40 minutos e uma hora; agora, chega em cerca de 20 minutos. Só temos a agradecer, pois nossa qualidade de vida mudou muito.”

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, frisou as ações de pavimentação e recuperação de estradas em várias localidades. “Estamos com equipes atuando em diversas rodovias, corrigindo imperfeições no asfalto e levando pavimentação nova. Com as seis usinas de asfalto do DER-RO em pleno funcionamento, as obras avançam, melhorando a trafegabilidade e garantindo segurança para motoristas e moradores. Assim como em Vila Marcão, estamos transformando a infraestrutura de várias estradas sob a responsabilidade do governo de Rondônia.”