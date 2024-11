Prefeitura reforça importância da vacinação contra a dengue

Para promover a imunização completa contra a dengue e garantir maior proteção contra a doença, a Prefeitura de Vilhena intensificou o chamado para aplicação da segunda dose do imunizante. Neste momento, a vacina é oferecida para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade.

Segundo dados do Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), até a última quinta-feira (14), das 395 pessoas que iniciaram o esquema vacinal com a primeira dose, apenas 30 retornaram para completar a segunda etapa. “É importante reforçar que a proteção seja efetiva somente após a conclusão do esquema de duas doses, que exige um intervalo de três meses entre as aplicações”, explica Aline Aranha, coordenadora do setor.

Para receber o imunizante, os pais ou responsáveis ​​​​deverão levar os menores até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência, de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h, com CPF ou cartão do SUS.

O esquema vacinal é de duas doses com intervalo de três meses entre elas. Para aqueles que tiveram dengue recentemente, a recomendação é esperar seis meses após o início dos sintomas antes de iniciar a vacinação.

A Semus também orienta que a vacina contra a dengue não seja administrada em conjunto com outros imunizantes, garantindo, assim, maior segurança e eficácia no combate à doença.