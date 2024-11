Obra de construção de galeria no cruzamento da Rio Madeira com a Maceió segue a todo vapor

As obras de construção da galeria de concreto armado entre a Avenida Maceió e a Rua Rio Madeira, na região do conhecido Igarapé da Encrenca, estão a todo vapor, no centro de Rolim de Moura. A estrutura está sendo executada pela empresa Souza Agência & Construções Ltda – EPP, e visa solucionar problemas históricos de alagamento nesta área central da cidade durante períodos de chuva intensa.

Com a conclusão desta galeria, prevista para as proximas semanas, a expectativa é de que os moradores e empresários locais não enfrentem mais os transtornos causados pelas enchentes que atingiam essa parte mais baixa da cidade nos anos anteriores. A obra, que conta com recursos obtidos por meio do ex-deputado federal Léo Moraes, representa um importante avanço em infraestrutura urbana para Rolim de Moura.

O prefeito Aldo Júlio reforçou o compromisso da gestão municipal com as melhorias estruturais da cidade, destacando que esta obra é uma resposta ao anseio da população local. “Esta galeria é um desejo antigo dos moradores e empresários da região, e a Prefeitura tem acompanhado de perto cada passo da execução, garantindo que tudo esteja nos conformes para que o problema de alagamento seja definitivamente resolvido. Estamos investindo em infraestrutura, pois sabemos que, apesar de na época de seca não enfrentarmos essas dificuldades, quando chega a temporada de chuvas vemos o quanto é complicado lidar com os alagamentos.”