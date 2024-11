Inscrições para cursos na Escola Móvel de Mecânica de Motocicletas, em Ji-Paraná seguem até o dia 22

O ensino itinerante tem uma importante função na democratização da qualificação da mão de obra em Rondônia. Nesse sentindo, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) lança mais um cronograma de cursos na Escola Móvel de Mecânica de Motocicletas, no município de Ji-Paraná. As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de novembro, por meio do link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/escola-movel-de-motocicleta-jiparana-ro-inscricoes-ate-22-11/.

A capacitação na unidade flexível itinerante de Mecânica de Motocicletas abre novas oportunidades aos concluintes, que saem credenciado para conseguir uma vaga de emprego ou abrir o próprio negócio. O profissional da área é habilitado para planejar atividades dentro de um plano de manutenção preventiva e corretiva, entre outros conhecimentos necessários para construção de uma carreira de sucesso.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ampliação da oferta de cursos profissionalizantes está motivando jovens em início de carreira e trabalhadores já na ativa, na busca de novas oportunidades, contribuindo para o fortalecimento do empreendedorismo local e da economia rondoniense, com empresas que contam com trabalhadores qualificados.

Raiane Nascimento Figueiredo Ribeiro, 19 anos, que mora no Bairro Nova Esperança, em Porto Velho, sonha com a faculdade de Direito ou Farmácia, mas está fazendo o Curso Técnico em Marketing, por se tratar de uma área moderna, cujo conhecimento pode ser utilizado em diversas áreas. “Entre os conhecimentos que adquiri, destaco o conteúdo sobre informática em mídias digitais, por ser um assunto muito atual”, enfatizou.

Viabilizar cursos focados na atualidade é uma das metas do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional, segundo a presidente da instituição, Adir Josefa de Oliveira. “Quanto mais capacitado o trabalhador estiver, mais chances terá de vencer os desafios que surgem a cada dia, com as rápidas transformações verificadas diante do avanço tecnológico e agilidade da informação”, acentuou.

CURSOS OFERTADOS

Mecânica de Motocicletas Inicial