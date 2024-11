MPRO promove reunião com Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em Ariquemes

As promotoras de Justiça Elba Souza de Albuquerque e Silva Chiappetta e Lucilla Soares Zanella conduziram a reunião, destacando os principais problemas enfrentados pelo MPRO, como a dificuldade na intimação de requerentes e requeridos em processos de medida protetiva de urgência e a ausência de convênios dos municípios da comarca com a Casa Noeli dos Santos, que acolhe mulheres vítimas de violência e seus filhos.

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) realizou nesta segunda-feira (11/11) uma reunião com integrantes da Rede de Enfrentamento à violência contra a mulher, criança e adolescente, no auditório da Promotoria de Justiça de Ariquemes. O encontro teve como objetivo discutir desafios e fortalecer as ações em defesa das vítimas de violência doméstica.

Durante o encontro, a Patrulha Maria da Penha, do 7º Batalhão da Polícia Militar, apresentou o funcionamento de seus atendimentos e orientou sobre o encaminhamento de demandas urgentes em horário de plantão.



A vereadora Simone Macedo também participou do evento, apresentando um projeto de lei para a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores de Ariquemes. Além disso, a presidente do Conselho da Mulher, Catiane Malta, informou sobre a instalação de uma urna na Casa de Parto para receber sugestões das mulheres visando melhorar os serviços de saúde.



No encerramento da reunião, o Ministério Público reforçou a importância do trabalho em rede para assegurar os direitos das mulheres, crianças e adolescentes, e destacou a necessidade de cooperação com diferentes órgãos e entidades para o desenvolvimento de políticas públicas de proteção e acolhimento.