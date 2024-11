Deputado Cirone assegura mais recursos para Alta Floresta

A Prefeitura de Alta Floresta do Oeste recebeu mais R$ R$ 323.882,00 para aquisição de uma van. Os recursos foram assegurados pelo deputado Cirone Deiró, junto ao Governo do Estado. O veículo será utilizado no transporte de pacientes para o município de Cacoal, onde realizam hemodiálise, três vezes na semana.

O secretário municipal de saúde, Moisés Santana de Freitas, disse que, com a aquisição do veículo, será possível oferecer mais segurança e conforto aos pacientes, que precisam se deslocar de Alta Floresta para Cacoal, três vezes por semana. Ele destacou a importância da parceria existente entre o parlamentar e o prefeito Gio Damo e seu vice Robson Ugolini. “Somos muto gratos ao deputado Cirone, que sempre tem destinado recursos que contribuem com a melhoria do cuidado com nossa população”, afirmou o secretário, acrescentando que “Cirone é gente que gosta de cuidar de gente”.

Entre os recursos assegurados por Cirone, para o município de Alta Floresta, estão R$ 1.212.734,27 para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Padre Feijó, localizada no distrito de Filadélfia. Com os investimentos, os alunos passaram a desfrutar de instalações novas e modernas. O deputado viabilizou também, recursos para a reforma do Ginásio Municipal Expedito Gonçalves Ferreira, para aquisição de implementos agrícolas, de ônibus e de conjuntos de carteiras escolares.