Campanha de vacinação contra gripe é prorrogada em Ji-Paraná

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza (gripe), que terminaria no dia 26 de outubro, foi prorrogada até o dia 31 de janeiro de 2025 na cidade de Ji-Paraná. A prorrogação visa ampliar a cobertura vacinal e evitar complicações e internações causadas pelo vírus da gripe. A imunização é destinada a todas as pessoas acima de seis meses de idade, com a meta de vacinar 90% do público-alvo.

A vacinação ocorre em todas as salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo as dos distritos de Nova Londrina e Nova Colina. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 13h00.

“Na área rural, a população deve se informar com o agente de saúde sobre a data, horário e pontos de vacinação próximos de sua residência”, explicou Cristiane Della Libera, enfermeira da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Sobre a Vacina

A gripe é uma infecção respiratória aguda provocada pelo vírus da Influenza, que possui alto potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus influenza: A, B, C e D. Os tipos A e B são responsáveis pelas epidemias sazonais, enquanto o tipo A pode causar grandes pandemias.

O objetivo da vacinação é reduzir as complicações, internações e mortalidade relacionadas ao vírus. A vacina pode ser administrada junto com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, utilizando seringas e agulhas diferentes em locais anatômicos distintos.