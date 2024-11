Em reunião técnica, Ministério Público apresenta projetos estratégicos a vereadores eleitos de Jaru

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) realizou na última semana reunião técnica com vereadores eleitos do município de Jaru, tendo como objetivo fomentar a integração entre a Instituição e o Poder Legislativo local. Na ocasião, foram apresentados projetos estratégicos que visam beneficiar a população e fortalecer políticas públicas alinhadas às diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e da Corregedoria Nacional e Estadual do Ministério Público.

O encontro teve a presença dos Promotores de Justiça Roosevelt Queiroz Costa Júnior e Victor Ramalho Monfredinho, respectivamente, da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Jaru, que falaram sobre iniciativas prioritárias, incluindo o Projeto de Vitalidade do Rio Mororó, o Plano de Segurança no Trânsito, o Projeto para Elucidação de Crimes Sexuais, o Projeto de Profissionalização de Adolescentes Infratores e o Projeto de Acompanhamento para Crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O Promotor de Justiça Roosevelt Queiroz Costa Júnior destacou a importância da participação dos vereadores eleitos na execução desses projetos: “A integração entre o Ministério Público e o Legislativo é essencial para que possamos desenvolver políticas públicas mais robustas e eficazes. Esses projetos representam demandas reais da população, e a atuação conjunta é fundamental para garantir que alcancem o impacto desejado”, disse.

Já o Promotor Victor Monfredinho enfatizou a necessidade de união institucional em prol da sociedade: “Nosso objetivo é criar soluções práticas e eficazes para os desafios enfrentados pelo município. Contamos com o apoio dos vereadores para que esses projetos se tornem realidade e tragam benefícios concretos para a comunidade de Jaru, cumprindo com as diretrizes de justiça e cidadania estabelecidas pelo CNMP.”

Os vereadores eleitos expressaram apoio às iniciativas apresentadas e se comprometeram a colaborar, por meio do Poder Legislativo, para a implementação dessas ações em benefício da população de Jaru.

Para o Ministério Público, o reforço da parceria com vereadores é um passo importante para garantir a implementação de projetos em benefício da sociedade e reafirma o compromisso do MPRO com o desenvolvimento de Jaru.