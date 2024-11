Obra de Infraestrutura urbana em Santa Luzia d’Oeste é destaque na Zona da Mata

O governo de Rondônia está realizando 3 quilômetros de obra de infraestrutura urbana no município de Santa Luzia d’Oeste. Os serviços, executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), tiveram início na segunda quinzena de setembro, e envolvem drenagem, asfalto novo e toda ação necessária para garantir um trabalho eficiente.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressalta que o objetivo é que os serviços melhorem o acesso e facilitem o dia a dia dos cidadãos de Santa Luzia d’Oeste, além de impulsionar a economia local.

De acordo com o responsável pela execução, Rogério Nicácio, os trabalhos de terraplanagem estão bem avançados, na fase de lançamento de base para em seguida receber a capa asfáltica. “Mesmo com a chegada do inverno e chuvas constantes, estamos trabalhando para que tudo ocorra dentro dos padrões”, explicou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou que, as obras de infraestrutura urbana são um passo importante para o desenvolvimento das cidades, melhorando também, a malha viária das estradas sob responsabilidade do governo.

“Estamos trabalhando para levar infraestrutura urbana aos municípios de Rondônia. As ruas de Santa Luzia d’Oeste estão recebendo uma nova estrutura, novo visual que vai deixar a cidade mais bonita, trazendo melhorias para o comércio local e crescimento do município, fruto das ações desenvolvidas pelo governo do estado.”