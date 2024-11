Prefeitura de Jaru beneficia produtores de requeijão e manteiga artesanal com ações do Programa Campo Produtivo

A Prefeitura de Jaru continua beneficiando produtores rurais com os serviços do Programa Campo Produtivo, executado pela Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente – Semeagro. Desta vez, o benefício chegou também para os agricultores Eliane e Pedro, moradores da Linha 628, zona rural do município.

A família trabalha com fabricação de queijo, requeijão e manteiga artesanal, e decidiu aumentar a produção dos laticínios, comercializados no Feirão do Produtor Rural de Jaru.

Para isso, precisam melhorar a alimentação do gado de leite, que fornece a matéria prima para a confecção dos derivados. E eles podem contar com o auxílio da Prefeitura na preparação de uma área de 11 hectares para o plantio de capim e cultivo de milho.

Para a realização do serviço, a Prefeitura fornece o trator, grade aradora e orientações técnicas.

Segundo o secretário executivo da Semeagro e engenheiro agrônomo, David Cortes, as equipes trabalham na descompactação e preparo do solo, o que consequentemente melhora a absorção de água, matéria orgânica e nutrientes, além de contribuir para o controle de ervas daninhas.

Para a garantia da qualidade do produto, os produtores também são assistidos pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

COMO SOLICITAR O SERVIÇO

Os produtores rurais do município podem solicitar o serviço na Semeagro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Para o cadastro é necessário apresentar RG ou CNH, contrato da terra em nome do requerente e requerimento devidamente preenchido.