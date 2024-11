Governo de RO promove pesquisa de satisfação durante festival Duelo na Fronteira 2024

Durante o festival “Duelo na Fronteira que acontece de 15 a 18 de novembro, no Bumbódromo Marcio Menacho, em Guajará-Mirim, a Ouvidoria-Geral do Estado realiza uma pesquisa de satisfação para uma iniciativa de melhoria contínua, visando enriquecer, ainda mais, as futuras edições do festival.

A equipe da Ouvidoria vai estar presente durante o festival, aplicando questionários e coletando feedbacks diretamente do público presente. Esta iniciativa já foi aplicada em outros eventos no estado, objetivando captar impressões e sugestões dos participantes, que serão fundamentais para o planejamento e aprimoramento das próximas edições. A Ouvidoria-Geral do Estado reforça o compromisso com a transparência e participação cidadã, e convida todos os frequentadores do Duelo na Fronteira a contribuírem com suas experiências e perspectivas pessoais.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Como vai funcionar a coleta:

Equipes de Ouvidoria: profissionais das ouvidorias estarão disponíveis durante todo o evento para aplicar a pesquisa presencialmente.

QRCodes: além disso, QRCodes estarão expostos no bumbódromo, permitindo que os participantes compartilhem suas opiniões de forma rápida e prática por meio de formulários digitais.

Como entrar em contanto com a Ouvidoria-Geral do Estado?

O contato pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, pelos números 0800-647-7071, (69) 3212-8050 e também pelo WhatsApp (69) 3216-1015.

O órgão possui ainda, canais que funcionam 24 horas, pelo e-mail [email protected] e portal Fala.BR.