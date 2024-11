MPRO promove palestra sobre cidadania a alunos do 4º ano, em Ariquemes

O Ministério Público promoveu, na tarde de sexta-feira (8/11), palestra sobre cidadania aos alunos do 4º ano do Colégio Sapiens Excelência, no auditório da Promotoria de Justiça de Ariquemes.

A promotora de Justiça Elba Souza de Albuquerque e Silva Chiappetta abordou o papel do Ministério Público para a concretização dos direitos e garantias previstos na Constituição Federal, notadamente a defesa da criança e do adolescente, do idoso, das pessoas com deficiência, das mulheres, da saúde e da segurança pública. Destacou também alguns deveres dos cidadãos. Além disso, apresentou a cartilha “Mepinho”, editada pelo MPRO, com conteúdo sobre cidadania.

A palestra contou também com a participação do advogado Jonas Pinheiro, que focou no papel da advocacia para a consecução de direitos previstos no ordenamento jurídico, especialmente os trabalhistas. Citou exemplos práticos do que é ser cidadão.

Os palestrantes apresentaram um vídeo com sobre a conquista dos direitos ao longo da história da humanidade e tiraram as dúvidas dos alunos, que participaram ativamente.