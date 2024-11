Com sinalização renovada, RO-479 oferece mais segurança na trafegabilidade entre Rolim de Moura e BR-364

Os serviços de sinalização horizontal na Rodovia-479, no trecho entre Rolim de Moura e BR-364 foram concluídos na quinta-feira (7) pelo governo de Rondônia. O serviço foi executado pela equipe especializada em sinalização da Coordenadoria de Usina de Asfalto (Cousa) do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a sinalização horizontal nas rodovias pavimentadas é essencial para aumentar a segurança de quem trafega pela via. “O governo tem investido no processo de reformas e infraestrutura em todo o estado, possibilitando segurança aos rondonienses. A sinalização horizontal orienta e guia os motoristas, especialmente durante o período noturno e sob chuva,” ressaltou.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, ao todo, 35,2 quilômetros da RO-479 receberam pintura das faixas centrais, bordos laterais da pista e dos redutores de velocidade. Além disso, foram implantadas tachas e tachões na via. “A função das tachas e tachões, popularmente conhecidos como ‘olhos de gato’, é melhorar a visibilidade aos motoristas. Esses dispositivos refletem a luz dos faróis dos veículos, indicando os limites da rodovia durante as viagens noturnas,” explicou.

De acordo com o coordenador da Cousa, Lucas Albuquerque, a RO-479 recebeu primeiramente, serviços de microrrevestimento pela equipe do DER-RO. “O microrrevestimento evita infiltrações, selando fissuras, aumentando o atrito entre pneu e pavimento, e rejuvenescendo a superfície dos pavimentos asfálticos em início de desgaste. Ou seja, aumentando a vida útil do pavimento. Com o pavimento revitalizado, concluímos a sinalização horizontal”, ressaltou.

O caminhoneiro Alberto Freitas, relatou que os serviços executados pelo governo de Rondônia aumentaram a segurança de quem trafega pela rodovia. “Essa estrada possui um intenso tráfego de veículos que utilizam o acesso à BR-364 ou aos municípios da região da Zona da Mata do estado. Agora, com via totalmente revitalizada e sinalizada, os motoristas e usuários têm mais segurança na trafegabilidade, reduzindo o tempo de viagem e o risco de acidentes”, afirmou.