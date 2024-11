A valorização salarial dos servidores da Emater e Idaron deve acompanhar o crescimento da produção agrícola, diz Jean Mendonça

O deputado Jean Mendonça utilizou a tribuna para ressaltar a necessidade urgente de valorização salarial dos servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron). Durante seu discurso, Mendonça enfatizou a significativa contribuição dos técnicos da Emater na assistência aos agricultores e dos servidores do Idaron no cuidado com o rebanho bovino rondoniense.

“A boa fase da economia do nosso estado se deve à cadeia produtiva da pecuária, da cafeicultura e da agricultura. Todas essas atividades dependem da assistência técnica da Emater e do trabalho do Idaron,” afirmou o deputado, ressaltando o papel essencial que esses profissionais desempenham no crescimento e no desenvolvimento sustentável da produção agrícola e pecuária.

De acordo com o deputado, os servidores da Emater são fundamentais para o sucesso da produção agrícola, realizando visitas às propriedades para orientar os agricultores e suas famílias. A valorização desses servidores, segundo Mendonça, é necessária para garantir a continuidade do trabalho que sustenta a economia do estado.

Valorização dos servidores do Idaron

Jean Mendonça reconhece que o Idaron tem a mesma relevância para a proteção e fortalecimento da pecuária em Rondônia, proporcionando os cuidados sanitários necessários para o setor. O deputado defendeu a criação de um plano de cargos e salários que reflita a relevância e a realidade desses profissionais.

Mendonça também destacou a importância de incluir no plano de valorização os servidores cedidos que ajudaram a consolidar a atuação da agência. “Investir nesses servidores é investir no crescimento sustentável e no desenvolvimento da pecuária e de toda a cadeia produtiva do agronegócio do nosso estado,” concluiu, reafirmando o compromisso com um futuro mais justo para esses trabalhadores essenciais.