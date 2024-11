Pimenta Bueno realiza a 18ª Feira da liquidação com apoio do deputado Jean Mendonça

Nos dias 09 e 10 de novembro, Pimenta Bueno sediará a 18ª Feira da Liquidação, um evento tradicional promovido pela Associação Empresarial e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pimenta Bueno (ACIPB e CDL). Esta iniciativa reúne empresários de diversas áreas do comércio local e tem o importante apoio do deputado Jean Mendonça, além da parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC). A feira será realizada no espaço da igreja Matriz, no bairro Jardim das Oliveiras, no dia 09 a partir das 13 horas e, no dia 10, das 8 às 18 horas.

De acordo com o presidente da Associação Empresarial, Edmar Cosmo, o evento contará com a participação de dezenas de empresas de diversos segmentos, incluindo confecções, calçados, informática, pet shop, floricultura, entre outros. Os visitantes encontrarão produtos novos de altíssima qualidade, com descontos de até 70%. Além disso, durante a Feira da Liquidação, haverá o Feirão da Habitação, onde instituições financeiras oferecerão crédito para financiamento da compra ou construção da casa própria, com a participação das empresas de material de construção, imobiliárias e representantes de loteamentos.

“O evento é uma excelente oportunidade para os empresários locais comercializarem seus estoques e para os consumidores adquirirem itens novos de ótima qualidade com descontos significativos. A Feira da Liquidação e da Habitação não só atrai consumidores de Pimenta Bueno, mas também de municípios vizinhos, como Espigão do Oeste, Primavera e São Felipe. É um evento muito esperado pelos consumidores da região, que oferece uma chance de economizar em compras para toda a família”, afirmou Edmar Cosmo.

Parceria reconhecida

Edmar Cosmo ressaltou a importância da parceria do deputado Jean Mendonça, que colaborou com a liberação de recursos para a infraestrutura do evento. “O deputado Jean Mendonça tem demonstrado um compromisso firme com iniciativas que promovem a economia local e geram emprego e renda. Seu apoio tem sido fundamental para que possamos realizar eventos que beneficiem nossa comunidade”, declarou.