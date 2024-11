Inscrições para curso de Maquiagem Artística em Guajará-Mirim estão abertas até dia 11

Guajará-Mirim, palco do tradicional festival folclórico Duelo da Fronteira, é um dos primeiros municípios a receber o Curso Maquiagem Artística, ofertado pela Escola Móvel de Imagem Pessoal do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). As inscrições estão abertas até dia 11 de novembro, e podem ser realizadas no link, disponibilizado no site da instituição de ensino: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/escola-movel-de-imagem-pessoal-guajara-mirim-ro-inscricoes-de-01-11-a-11-11/

Conforme o conteúdo programático do curso, o profissional da área é responsável por transformar, visualmente, a aparência das pessoas, usando maquiagem, tinta, perucas e outros acessórios. Os maquiadores conseguem determinar o material e a aplicação corretos de acordo com a iluminação, ambiente e características físicas do rosto. A maquiagem artística é uma ramificação da maquiagem cotidiana. É mais elaborada e mais livre, também.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a oferta de cursos profissionalizantes, seguindo as tendências do mercado de trabalho, é evidenciada no Planejamento Estratégico do estado, que capacita o estudante para ocupar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio. “Além da qualificação da mão de obra contemplar o dom de cada aluno, a proposta da gestão estadual é oferecer cursos, levando em consideração a vocação econômica de cada região.”

EMPREENDEDORISMO

Eliane Machado Assiri Chaves, de 36 anos, moradora no Bairro Lagoinha, em Porto Velho, está fazendo o Curso Auxiliar Administrativo, porque sonha em abrir o próprio negócio. “Eu vendo cosméticos há cinco anos, e estou fazendo cursos na área de gestão para saber como se administra uma empresa”, destacou a estudante que também tem planos de se matricular em cursos voltados ao empreendedorismo.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, salientou que, o lançamento de cursos em diferentes áreas amplia as chances do estudante crescer profissionalmente ao mesmo tempo em que beneficia as empresas com profissionais capacitados e a população com serviços eficientes. “São muitos os benefícios da educação profissional, pois todos os setores da sociedade saem ganhando. O conhecimento gerado no ambiente escolar impacta diretamente na vida do estudante que pode empreender ou colaborar no funcionamento de empresas que passam a contar com profissionais competentes.”