Obras de pavimentação asfáltica avançam nas ruas do bairro Bodanese

Com serviços avançados, as obras de pavimentação asfáltica da Rua 708 (Neide Fantin) e dos trechos nas ruas 701, 703, 707, 709, 713 e 717, do bairro Bodanese, seguem a todo vapor. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos nos próximos dias.

Até o momento, quase 1 km dos sete trechos recebidos do tratamento asfáltico tipo TSD. Estão sendo investidos mais de R$ 750 mil, provenientes de emendas do ex-senador Acir Gurgacz, além da contrapartida financeira do município.

Segundo o secretário de Obras, Laércio Torres, a pavimentação asfáltica deste bairro atende a uma demanda antiga da população e reforça o compromisso da administração em investir em melhorias para a comunidade vilhenense. Laércio destacou também que esta é apenas uma das frentes de trabalho em andamento na cidade e afirma que logo serão concluídas as obras da Assossete, entre outras.