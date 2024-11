Prefeitura transfere feriado do 43º aniversário de Jaru para 8 de novembro

A Prefeitura de Jaru, por meio de decreto publicado no Diário Oficial da última quarta-feira (30), transferiu o feriado do dia sete de novembro, próxima quinta-feira e data em que o município completa 43 anos de emancipação política, para o dia 8 de novembro, sexta-feira.

A mudança foi anunciada no Decreto Nº 16.245 e visa promover eficiência e economia nos serviços prestados tanto na esfera pública quanto na iniciativa privada de Jaru.

O Hospital Sandoval de Araújo Dantas manterá o atendimento normal à população, por se tratar de um serviço essencial. As demais repartições públicas do município retornam às atividades no dia 11 de novembro.