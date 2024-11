Acender das luzes do Natal de Luz será dia 16 de novembro em Rolim de Moura

A magia do Natal já tem data para começar em Rolim de Moura (RO). No sábado, dia 16 de novembro, às 19h, a prefeitura dará início ao acender das luzes do projeto Natal de Luz, evento que já se tornou uma tradição na cidade e que visa enfeitar a Praça Durvalino de Oliveira, localizada no centro. A ação, promovida pela administração municipal, promete encantar a população com um espetáculo de cores, luzes e novidades.

A Secretaria Municipal de Planejamento, em conjunto com outras secretarias e servidores municipais, está a todo vapor nos preparativos para deixar a praça pronta para a inauguração do Natal de Luz. Os materiais para a decoração já estão sendo instalados, e a equipe trabalha para que todos os detalhes estejam perfeitos para o grande dia.

Segundo a Secretária Municipal de Planejamento, Kelly Naahmara, a edição deste ano traz algumas surpresas. “O acender das luzes no sábado contará com a chegada do Papai Noel, que estará em sua casa na praça para receber as crianças e famílias, tirando fotos e compartilhando a alegria do Natal. Estamos preparando tudo com muito amor e carinho para receber a família rolimourense”, declarou Kelly.

A prefeitura tem contado com o apoio de empresas e instituições da iniciativa privada que colaboram para a decoração e promoção do projeto, demonstrando que o espírito natalino é compartilhado por toda a comunidade. “Quero aproveitar para agradecer ao nosso comércio, que abraça o Natal de Luz e nos ajuda a tornar este fim de ano mais especial em nossa cidade. Aos voluntários e servidores empenhados em fazer o Natal de Luz acontecer, meu muito obrigado”, acrescentou Kelly.

Além da presença do Papai Noel, a cerimônia de abertura do Natal de Luz no dia 16 contará com apresentações culturais, incluindo uma apresentação de balé, enriquecendo ainda mais a programação e envolvendo diversos talentos locais.

O prefeito Aldo Júlio também expressou sua expectativa para o evento. “É muito bonito ver a nossa comunidade reunida, aproveitando a decoração, tirando fotos e vivendo um momento de lazer e distração. Esses momentos são importantes para manter o espírito de união e alegria na nossa cidade”, destacou o prefeito.

Os enfeites e a decoração do Natal de Luz permanecerão na Praça Durvalino de Oliveira até o dia 6 de janeiro de 2025.