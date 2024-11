Vacinação antirrábica terá 25 postos no 2º Distrito de Ji-Paraná no dia 9 de novembro

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e Unidade de Vigilância de Zoonoses, realizará no dia 9 de novembro mais um Dia “D” de Vacinação Antirrábica. A vacinação acontecerá das 8 às 17 horas, em 25 postos distribuídos no 2º Distrito. Esta será a segunda ação da campanha de vacinação para cães e gatos em 2024, tendo a primeira ocorrido no dia 19 de outubro, no 1º Distrito.

Segundo a Semusa, a vacina deve ser administrada anualmente e é a principal forma de prevenção e controle da raiva. Os tutores devem garantir que seus pets estejam em boas condições de saúde e tenham mais de três meses de idade no momento da vacinação. Não há restrições quanto à imunização de fêmeas gestantes ou lactantes.

Para a segurança de todos, é recomendado que os cães sejam levados com coleira e guia, enquanto os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, fronhas ou sacos. Cães de grande porte devem usar focinheira.

A raiva é uma zoonose extremamente letal, com uma taxa de mortalidade de 99% tanto em humanos quanto em animais. A melhor forma de prevenção é a vacinação dos pets. A doença é causada por um vírus que pode ser transmitido ao ser humano principalmente através de mordidas e arranhões de animais infectados, como cães e gatos. Morcegos também são vetores importantes na disseminação do vírus e são atualmente os maiores responsáveis pela infecção de animais domésticos.

Caso os tutores não possam comparecer no dia "D", é possível vacinar o animal durante o ano na Unidade de Vigilância de Zoonoses.

Pontos de Vacinação no 2° Distrito

Escola Tancredo Neves - Riachuelo - Rua Xapuri

Escola 31 de Março - Nova Brasília - Av. Aracaju

Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Nova Brasília - Rua Teresina

Comunidade São João Bosco - Jardim das Seringueiras - Rua Venezuela

CMEIEF Parque dos Pioneiros - Parque dos Pioneiros - Rua Jerusalém

Academia de Saúde - Bairro BNH

Comunidade São Sebastião - Cafezinho - Rua T-14

EEEF Cora Coralina - Nova Brasília - Rua Ipê

Comunidade Sagrada Família - Jorge Teixeira - Rua Francisco Pereira dos Santos

E.M.E.F. Moisés Umbelino Gomes - Capelasso - Rua José Fernandes

EEEF Silvio Micheluzzi - Habitar Brasil - Padre Franco T-30 com Rua São Paulo

EMEIEF Jamil Vilas Boas - Duque de Caxias - Jamil Vilas Boas

Comunidade Santa Maria Goretti - Primavera - Xapuri

EEEFM Nova Brasília - JK - Rua Cedro

UBS São Francisco - São Francisco - Rua Vila Velha

EMEIEF Adão Valdir Lamota - JK - Rua Guarulhos T-23

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Nossa Senhora de Fátima - Rua Governador Jorge Teixeira

CRÁS Rodamoinho – Bairro JK - Rua Cambé

EEEFM Aluízio Ferreira – Bairro Nova Brasília - Av. São Paulo

EEEFM Juscelino Kubitschek de Oliveira - Nova Brasília - Rua Governador Jorge Teixeira

Unidade de Vigilância de Zoonoses – Bairro São Cristóvão - Rua Alvino Vieira

CS L1 Maringá – Bairro Nova Brasília - Rua Maringá

UBS Exposição – Bairro JK - Rua Governador Jorge Teixeira

EMEIEF Professor Celso Agusto Rocco - Habitar Brasil - Rua da Paz

Colégio Tiradentes da Polícia Militar CTPM IV - Bairro Nova Brasília - Rua Castelo Branco