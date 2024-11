Deputada Sílvia Cristina entrega recursos para as Apaes de Rolim de Moura e São Felipe do Oeste

A deputada federal Sílvia Cristina fez a entrega de recursos para as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Rolim de Moura e de São Felipe do Oeste, nesta semana. São Felipe recebeu também recurso para apoiar ações da Secretaria de Assistência Social.

"Só vale a pena estar na política se for para fazer o bem. E o meu mandato é voltado para cuidar das pessoas, para estender as mãos para as instituições, como a Apae, que fazem um trabalho social reconhecido por toda a sociedade. Tenho procurado sempre contribuir, dentro das nossas possibilidades orçamentárias e me sinto cumprindo um papel importante de apoio a esse setor", completou a deputada.

Para Rolim de Moura, a deputada destinou R$ 153 mil, utilizados para custeio, reforma da cozinha e compra de equipamentos, melhorias nas salas sensoriais, reforma de toda a área da piscina, usando mão de obra própria. O prefeito de Rolim, Aldo Júlio, e a secretária de Assistência Social (Semas), Sandra Miranda prestigiaram a solenidade.

Em São Felipe, a deputada foi recepcionada pelo prefeito Ney da Paiol e a primeira-dama Lana Karla. Sílvia Cristina destinou R$ 100 mil para a Apae, recurso para a realização de algumas melhorias, custeio e a contratação de profissionais.