Construção de novo Centro de Treinamento da Polícia Militar segue a todo vapor, em Vilhena

O novo Centro de Treinamento do 3° Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Vilhena, financiado com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública do governo federal e orçado em R$ 3.217.062,12 (três milhões, duzentos e dezessete mil, sessenta e dois reais e doze centavos), visa proporcionar uma infraestrutura de alto nível ao treinamento e capacitação dos policiais, além de impactar significativamente a segurança pública na região. A obra, realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado Obras e Serviços Públicos (Seosp), em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), e está em processo de finalização, e será inaugurada, ainda em 2024.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a construção do Centro de Treinamento representa um investimento direto na qualificação dos policiais. “Um espaço completo e bem estruturado como este contribui à formação de agentes mais capacitados e preparados para garantir a segurança da população de Vilhena e arredores,” pontuou.

O novo Centro de Treinamento do 3° Batalhão da Polícia Militar contará com uma série de instalações voltadas ao desenvolvimento físico e técnico dos policiais. O projeto inclui a construção de piscina, campo com grama natural, pista de corrida, academia, quadra de areia, além de banheiros e vestiários modernos.

SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA

Além de fortalecer o treinamento dos policiais, a construção do novo Centro de Treinamento do 3° Batalhão traz benefícios à população de Vilhena. De acordo com o secretário de Obras, Elias Rezende, a Seosp está atuando como fiscalizadora da obra, assegurando a qualidade e o cumprimento dos prazos estabelecidos. “Toda a infraestrutura foi planejada para atender às necessidades de treinamentos específicos e ao condicionamento físico dos policiais, proporcionando um ambiente seguro e adequado para a prática das atividades”, evidenciou.