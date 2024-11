Prefeitura conclui recapeamento na Rua Pernambuco entre João Batista e Dom Pedro I no setor 04

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, segue com as ações de manutenção e conservação da malha viária urbana do município.

Com um cronograma contínuo, as equipes da Seminsp, atuam ao longo de todo o ano, a fim de garantir boas condições de tráfego nos bairros e distritos.

Nesta segunda-feira (04), por exemplo, a Prefeitura concluiu o serviço de recapeamento na Rua Pernambuco, no trecho entre a João Batista e Dom Pedro I, no setor 04.

Segundo o secretário da Seminsp, Ademilton Dória, toda ação foi realizada com recursos, maquinários e equipe própria da Prefeitura.