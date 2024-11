Prefeitura de Guajará-Mirim inaugura Laboratório Municipal Dr. José Vieira de Andrade

A Prefeitura de Guajará-Mirim inaugurou o Laboratório Municipal Dr. José Vieira de Andrade, um espaço moderno e totalmente equipado que promete transformar a saúde da nossa comunidade. A cerimônia de entrega ocorreu na última semana, reunindo autoridades locais, profissionais de saúde e moradores, que celebraram a conquista importante para a cidade.

Com o objetivo de atender à demanda crescente por exames e análises clínicas, o novo laboratório foi projetado para proporcionar um atendimento ágil e de qualidade. O espaço conta com tecnologia de ponta, garantindo precisão nos resultados e agilidade nos diagnósticos.

A prefeita de Guajará-Mirim, Mary Granemann, destacou a importância do laboratório para a saúde pública: “Com a entrega do Laboratório Dr. José Vieira de Andrade, estamos dando um passo significativo para melhorar o acesso da população a serviços de saúde. A partir de agora, nossos cidadãos poderão realizar exames com mais conforto e eficiência, sem precisar se deslocar para outras cidades.”

A inauguração do Laboratório Municipal Dr. José Vieira de Andrade é mais um exemplo do compromisso da administração municipal em investir na saúde e bem-estar da população guajaramirense. Com essa iniciativa, a Prefeitura reafirma seu papel em promover melhorias na qualidade de vida dos cidadãos.

A partir de agora, os moradores de Guajará-Mirim podem contar com um serviço de saúde mais próximo e eficiente, contribuindo para um futuro mais saudável para todos.