SEMOSP realiza manutenção e melhorias na linha 200, 176 e 180 Norte, em Rolim de Moura

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou manutenção nas linhas 200 Norte, 176 Norte e 180 Norte, promovendo serviços de limpeza lateral, conformação de plataforma e cascalhamento de toda a extensão das vias, além da implementação de sistemas de drenagem. No total, foram realizados 15 km de manutenção em cada linha, com o objetivo de proporcionar melhor trafegabilidade para os produtores da zona rural e facilitar o escoamento de produtos agrícolas.

O prefeito Aldo Júlio destacou o compromisso do município com a melhoria das vias rurais: “Estamos atendendo e olhando para as necessidades das linhas, buscando proporcionar condições adequadas de tráfego para os nossos produtores rurais. Esse trabalho é fundamental para o desenvolvimento econômico local.”

As obras foram viabilizadas com recursos do Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Fitha), um programa de fomento do Governo de Rondônia, que visa apoiar melhorias nas vias de acesso e facilitar a logística em áreas rurais do estado.

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Ezequiel Cassol, comentou sobre as recentes obras da Semosp, incluindo a reconstrução da ponte entre as linhas 192 e 196. “Essa intervenção mostra o compromisso do prefeito Aldo Júlio com os moradores da zona rural. Mesmo com a chegada da época das águas, não vamos parar. Seguiremos atentos e cuidando de nossas vicinais para que as comunidades possam contar com acessos seguros e transitáveis o ano todo.”

Essas ações reforçam o empenho da administração municipal em oferecer infraestrutura de qualidade e garantir que os moradores da zona rural tenham vias adequadas.