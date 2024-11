Atualização cadastral deve ser feita até o próximo dia 8, em Ji-Paraná

O recadastramento dos candidatos a beneficiários de imóveis do Residencial Morar Melhor II está sendo realizado até o próximo dia 8, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, no auditório Leila Barreiros, anexo a Escola Professor José Francisco dos Santos, em Ji-Paraná. A convocação foi feita pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

A atualização de 1.300 candidatos titulares e 153 reservas é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf). “O recadastramento visa a atualização cadastral e montagem de dossiê, que será encaminhado para análise documental e financeira”, informou a secretária municipal de Assistência Social e Família, Mirian Madalon.

Os candidatos deverão apresentar a documentação original e cópia legível. A relação dos documentos necessários estão no Edital nº 15/2024/Seas/GHAB. “Após a análise financeira e documental para ver se o candidato segue todas as exigências do programa, será realizada a vistoria do imóvel, assinatura do contrato e entrega das chaves, que é definida pelo Ministério das Cidades”, comentou Mirian Madalon.

O Residencial Morar Melhor II possui 1.456 apartamentos. “O Residencial faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida e é fruto de uma parceria firmada com o Governo Federal, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura de Ji-Paraná”, finalizou a secretária da Semasf, Mirian Madalon.