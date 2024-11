Campo Novo de Rondônia recebe mais de 3.300 quilômetros de capa asfáltica com obras de infraestrutura urbana

O governo de Rondônia avança nas obras de infraestrutura urbana, com a aplicação de capa asfáltica em diversas ruas do município de Campo Novo de Rondônia. De iniciativa do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), o objetivo é melhorar as condições de mobilidade urbana, valorizando áreas residenciais e comerciais, proporcionando assim, maior segurança e qualidade de vida à população local.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, essas obras são fundamentais para melhorar o dia a dia dos moradores de Campo Novo de Rondônia. “Com a aplicação da capa asfáltica, estamos garantindo um trânsito mais seguro, e impulsionando o desenvolvimento da cidade,” pontuou

Segundo o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, o trabalho que está sendo realizando em Campo Novo, é parte de um grande projeto que abrange todo o estado. “Em cada rua pavimentada, estamos reforçando nosso compromisso com as comunidades e desenvolvimento das cidades. Esse projeto é fruto de uma gestão que prioriza o atendimento das necessidades da população de forma prática e eficiente.”

Com a usina de asfalto do DER-RO, em Ariquemes, em pleno funcionamento, o gerente, Emerson Santos enfatizou, também, a função da estrutura no avanço das obras. “A usina de Ariquemes tem sido essencial para possibilitar o fornecimento do material asfáltico com qualidade e agilidade. Estamos preparados para atender às demandas da região e contribuir com a infraestrutura de Rondônia. Iniciamos a obra em Campo Novo no dia 30 de outubro, 14 ruas estão recebendo a capa asfáltica, num total de aproximadamente 3.302,52 quilômetros de pavimentação, realizando um serviço que atenda às expectativas da população, e que possa durar por muitos anos.”