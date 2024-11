Aeroporto Brigadeiro Camarão em Vilhena recebe sinalização horizontal

O governo de Rondônia está realizando melhorias na infraestrutura do Aeroporto Brigadeiro Camarão, em Vilhena, para aprimorar a segurança e organização das operações no local. Equipes da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa) do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) estão executando a pintura horizontal na pista de pouso e decolagem, bem como a demarcação de faixas de serviços.

De acordo com o Coordenador de Infraestrutura Aeroportuária, Rogério Leme, a pista conta com 2.600 metros de comprimento e 30 de largura, e toda essa extensão está sendo revitalizada. ”Estamos pintando as faixas horizontais da pista de pouso e decolagem, e as de serviços nos aeroportos sobre a responsabilidade do governo de Rondônia, que estão recebendo constantes melhorias, e atendendo todas as regras exigidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O aeroporto de Vilhena está operando normalmente, com aviação geral e voo comercial às terças e quintas-feiras.

A obra de revitalização na sinalização horizontal iniciou dia 30 de outubro e vamos concluir até este mês”, evidenciou o coordenador.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a segurança da população, seja nas estradas ou nos aeroportos é fundamental. No estado, os aeroportos estão todos munidos com equipamentos modernos que garantem total segurança na hora do pouso e decolagem das aeronaves. ”Investir em infraestrutura aeroportuária é essencial para o desenvolvimento econômico; são melhorias que proporcionam mais conforto e segurança, tanto para os passageiros quanto aos operadores de voo. Essa ação vem somar para transformar Rondônia em um estado mais acessível e integrado”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Éder André Fernandes, explicou que, a nova sinalização objetiva aumentar a visibilidade e facilitar o trabalho dos pilotos. “A sinalização horizontal é crucial para orientação segura de pousos e decolagens. Cada detalhe conta, principalmente como o de Vilhena no Cone Sul, que tem importância para conectividade de Rondônia. O governo do estado está trabalhando para que o Aeroporto Brigadeiro Camarão esteja em conformidade com as exigências dos órgãos reguladores, ampliando a segurança e eficiência das operações”, pontuou.