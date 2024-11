Rolim de Moura lidera indicadores de saúde em Rondônia pelo programa Previne Brasil

O município de Rolim de Moura alcançou novamente o primeiro lugar no desempenho dos indicadores de saúde no segundo trimestre de 2024, conforme divulgado pelo programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde. Com uma nota de 9,77, Rolim de Moura superou todas as demais cidades rondonienses, consolidando-se como referência na área da saúde pública na região.

O Previne Brasil avalia diversos indicadores de saúde, incluindo qualidade de atendimento, cobertura vacinal, acompanhamento de doenças crônicas, entre outros fatores que impactam diretamente na qualidade de vida da população. A gestão eficiente dos serviços de saúde e o comprometimento da equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) de Rolim de Moura foram fundamentais para esse reconhecimento.

O prefeito Aldo Júlio, que comemorou o resultado e ressaltou os esforços da saúde do município. “Estamos muito orgulhosos de ver Rolim de Moura em primeiro lugar nos indicadores de saúde do estado. Esse resultado é fruto do trabalho árduo e da dedicação de toda a equipe da SEMUSA e dos nossos profissionais de saúde, que não medem esforços para atender a nossa população com excelência. Como eu sempre digo, para estar a frente de um cargo público, idependente qual seja, primeiramente é necessário gostar de gente, e nossa gestão tem mostrado isso, investindo em melhorias para que a saúde seja cada vez mais eficiente e acolhedora,” afirmou o prefeito Aldo Júlio.

Reprodução

Além da conquista de Rolim de Moura, outros municípios também se destacaram no ranking estadual, como Nova Brasilândia D’Oeste.

“Sabemos que precisamos sempre estar melhorando, buscando proporcionar o melhor para a nossa população. Resultados como este nos motiva a seguir firmes em nosso propósito”, conclui Aldo Júlio.