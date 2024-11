Prefeitura de Ji-Paraná prepara cemitérios para o Dia de Finados

A Prefeitura do Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou nas últimas semanas uma série de serviços nos dois cemitérios públicos do município (Cemitério da Saudades no 2º distrito e dos Pioneiros no 1º distrito), com o intuito de proporcionar mais conforto ao público no Dia de Finados (02/11). O trabalho de conservação foi intensificado e está preparando uma programação para atender aos visitantes.



A equipe de limpeza da Semosp trabalha de forma contínua na conservação dos cemitérios da cidade, com o objetivo de garantir conforto e estrutura adequada durante o ano todo. A preparação específica para o Dia de Finados conta com um incremento nos serviços de limpeza, recolhimento de entulhos e manutenção.

No maior cemitério da cidade, o da Saudade, com mais de 30 mil corpos sepultados, já é grande a movimentação, com dezenas de pessoas realizando limpezas individuais nos túmulos de suas famílias. O prazo para a construção de jazigos se encerrou no dia 25 de outubro, contudo o espaço ficou liberado para a manutenção (lavar, pintar e ornamentar).

Para garantir segurança e maior fluidez do tráfego durante o feriado de 2/11, a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT), preparou um esquema especial de controle, com fechamento das vias Manoel Franco, Antônio Serpa do Amaral e Teresina, no acesso da T-25. No dia de Finados, o horário de funcionamento para visitações será das 6h até as 18h.

Mantendo a tradição, estão programadas missas a partir das 7h, cultos evangélicos e cerimônias de diversos seguimentos religiosos. O espaço da T-25, entre Manuel Franco e Teresina, será reservado para a instalação da praça de alimentação e montagem de barracas para a comercialização de flores, velas e demais produtos similares.